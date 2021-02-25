Появление розового снега в Киеве и случаи отравления собак не связаны между собой. Об этом рассказали в эфире телеканала «Киев» 24 февраля

Ранее владельцы животных и ветеринары забили тревогу из-за увеличения числа отравлений питомцев на прогулке. Розовые пятна неизвестного происхождения на снегу они приняли за опасные вещества. Разгул стихии на Украине: дома и машины ушли под снег. ФОТО © REUTERS, Valentyn Ogirenko

В соцсетях писали, что яд розового цвета разбрасывают на Позняках, Троещине и в Гидропарке. На всякий случай хозяева собак сами стали счищать розовый снег лопатами и выбрасывать в помойку.

Несколько образцов розового снега отправили на исследование в Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз (КНИИСЭ).

«В первом случае один из образцов содержал сок свеклы, другой содержал сироп. Использовав все возможные методы, мы не обнаружили никакого яда в обоих образцах», — сообщил заведующий отделом экспертизы КНИИСЭ Олег Посольский.

В феврале 2020 года снег возле украинской станции «Академик Вернадский» в Антарктиде стал малиновым. Это явление было вызвано размножением микроскопических снежных водорослей, клетки которых содержат красный пигмент.