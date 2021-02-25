«Так как сумма немаленькая, судя по всему, она была заранее согласована и подготовлена к взносу», — отмечают авторы канала.
Высший антикоррупционный суд в ночь на 25 февраля избрал Яценко, подозреваемому в растрате более 137 млн грн, меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой залога в 52 млн 210 тыс. грн.
Ранее стало известно, что Офис генпрокурора объявил подозрения нескольким бывшим топ-менеджерам «Приватбанка».
Подозрения касаются растраты чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах, и в служебном подлоге.