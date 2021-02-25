Арестованный бывший топ-менеджер «Приватбанка» Владимир Яценко после задержания вышел под залог в размере 52,21 млн гривен. Об этом в четверг, 25 февраля, сообщил Telegram-канал «Политика Страны»

«Так как сумма немаленькая, судя по всему, она была заранее согласована и подготовлена к взносу», — отмечают авторы канала.

Офис генпрокурора вручил подозрение экс-главе «Приватбанка» © РИА Новости, Андрей Иглов | Перейти в фотобанк

Ранее стало известно, что Офис генпрокурора объявил подозрения нескольким бывшим топ-менеджерам «Приватбанка».

Подозрения касаются растраты чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах, и в служебном подлоге.