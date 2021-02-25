«По данным следствия, в начале 2012 года руководителя ведущей газодобывающей компании незаконно похитили и более трех лет удерживали в нечеловеческих условиях, систематически пытали и требовали от него и его родственников оплатить несуществующий долг в сумме 200 млн долларов США. Расследованием установлено, что организатором преступлений является его бывший бизнес-партнер, народный депутат нескольких созывов, который в прошлом занимал должность министра транспорта и связи Украины», — говорится в сообщении.
Сообщается, что преступление 9-летней давности удалось раскрыть совместно с работниками Службы безопасности Украины. Во время следствия провели более 40 обысков.
Согласно выводам следствия, соучастниками преступления стали несколько человек, в том числе представители криминалитета. Мотивом стало перераспределение доходов от деятельности, а также акций предприятия между его бенефициарами.
В случае доказательства вины подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.