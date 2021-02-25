Пяти лицам, в том числе организатору Николаю Рудьковскому, предъявлено подозрение в похищении и истязании экс-руководителя «Нефтегаздобычи», ныне депутата Верховной Рады от «Слуги народа» Олега Семинского, а также в вымогательстве денег у его родных. Об этом сообщается на сайте Офиса генпрокурора Украины 25 февраля

«По данным следствия, в начале 2012 года руководителя ведущей газодобывающей компании незаконно похитили и более трех лет удерживали в нечеловеческих условиях, систематически пытали и требовали от него и его родственников оплатить несуществующий долг в сумме 200 млн долларов США. Расследованием установлено, что организатором преступлений является его бывший бизнес-партнер, народный депутат нескольких созывов, который в прошлом занимал должность министра транспорта и связи Украины», — говорится в сообщении.

Сообщается, что преступление 9-летней давности удалось раскрыть совместно с работниками Службы безопасности Украины. Во время следствия провели более 40 обысков. Камень преткновения. За что будут судить экс-министра Януковича Рудьковского в Москве © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк

Согласно выводам следствия, соучастниками преступления стали несколько человек, в том числе представители криминалитета. Мотивом стало перераспределение доходов от деятельности, а также акций предприятия между его бенефициарами.

В случае доказательства вины подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.