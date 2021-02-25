Отмечается, что митингующие перекрыли движение на пересечении улиц Гагарина и Восстания и пропускали только общественный транспорт, маршрутные автобусы и автомобили скорой помощи.
По данным председателя профсоюзного комитета ООО «СРЗ» Александра Шейгуса, сегодня на предприятии работает чуть более 550 человек, при этом большая часть из них предпенсионного и пенсионного возраста. Люди начали увольняться еще в 2016 году, когда был разорван договор с Фондом госимущества.
На этой неделе цеха судоремонтного завода закрыли, а сотрудников перевели на две трети тарифной ставки. По словам судоремонтников, задолженность по зарплате на сегодняшний день составляет от 30 до 50 тысяч гривен (79,4-132,4 тысячи рублей).
«Я оставался работать на предприятии, чтобы получить эту задолженность по зарплате. Я знаю, всем, кто увольняется, ее не выплачивают. Но, как вижу, надежда угасает», — сказал один из митингующих.
Сотрудники предприятия надеются, что на их проблему обратят внимание на всех уровнях власти и решат судьбу СРЗ.
В начале февраля капитан Мариупольского морского порта Александр Дружинин выдал распоряжение «О запрете швартовки судов к гидротехническим сооружениям акватории ООО "СРЗ"». Такое решение было принято в связи с окончанием срока действия разрешительных документов Регистра судоходства Украины.
В СРЗ уверены, что решение неправомерно и оснований для запрета принятия судов нет, в связи с чем намерены обратиться в суд.