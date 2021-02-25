В четверг, 25 февраля, в Мариуполе Донецкой области Украины сотрудники судоремонтного завода (СРЗ) перекрыли дорогу из-за задолженности по зарплатам. Об этом сообщило местное издание 0629.com.ua

Сергей Форест о тарифных бунтах и нежелании украинцев выходить на митинги © Facebook, Сергей Форест Отмечается, что митингующие перекрыли движение на пересечении улиц Гагарина и Восстания и пропускали только общественный транспорт, маршрутные автобусы и автомобили скорой помощи.

По данным председателя профсоюзного комитета ООО «СРЗ» Александра Шейгуса, сегодня на предприятии работает чуть более 550 человек, при этом большая часть из них предпенсионного и пенсионного возраста. Люди начали увольняться еще в 2016 году, когда был разорван договор с Фондом госимущества.

На этой неделе цеха судоремонтного завода закрыли, а сотрудников перевели на две трети тарифной ставки. По словам судоремонтников, задолженность по зарплате на сегодняшний день составляет от 30 до 50 тысяч гривен (79,4-132,4 тысячи рублей).

«Я оставался работать на предприятии, чтобы получить эту задолженность по зарплате. Я знаю, всем, кто увольняется, ее не выплачивают. Но, как вижу, надежда угасает», — сказал один из митингующих.

Сотрудники предприятия надеются, что на их проблему обратят внимание на всех уровнях власти и решат судьбу СРЗ.

В начале февраля капитан Мариупольского морского порта Александр Дружинин выдал распоряжение «О запрете швартовки судов к гидротехническим сооружениям акватории ООО "СРЗ"». Такое решение было принято в связи с окончанием срока действия разрешительных документов Регистра судоходства Украины.

В СРЗ уверены, что решение неправомерно и оснований для запрета принятия судов нет, в связи с чем намерены обратиться в суд.