«По заявлению гражданина полиция в установленном порядке внесла сведения в ЕРДР (Единый реестр досудебных расследований. — Ред.). Заявитель же обратился самостоятельно в суд. Суд без участия полиции и прокуратуры вынес определение и направил его в полицию», — сказал собеседник агентства.
Отмечается, что прокуратура и Нацполиция не обращались в суд по этому поводу.
«Будут обжаловать это определение в установленном законом порядке», — добавил собеседник.
Ранее стало известно, что на Украине запретили функционирование 426 сайтов, в том числе российских и украинских средств массовой информации.
В Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации, заявили, что решение принято по признакам совершения уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. В ней говорится о мошенничестве, совершенном в крупных размерах или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники.