Нацполиция и прокуратура оспорят решение Голосеевского районного суда Киева, обязывающее всех операторов и провайдеров Украины заблокировать доступ пользователей к 426 сайтам. Об этом 25 февраля агентству Интерфакс-Украина сообщил источник в правоохранительных органах

«По заявлению гражданина полиция в установленном порядке внесла сведения в ЕРДР (Единый реестр досудебных расследований. — Ред.). Заявитель же обратился самостоятельно в суд. Суд без участия полиции и прокуратуры вынес определение и направил его в полицию», — сказал собеседник агентства.

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«Будут обжаловать это определение в установленном законом порядке», — добавил собеседник.

Ранее стало известно, что на Украине запретили функционирование 426 сайтов, в том числе российских и украинских средств массовой информации.

В Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации, заявили, что решение принято по признакам совершения уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. В ней говорится о мошенничестве, совершенном в крупных размерах или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники.