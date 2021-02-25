Весенние месяцы всегда отмечены сильными температурными перепадами, из-за чего не следует спешить убирать в шкаф теплую верхнюю одежду, а также шарфы с шапками. Об этом предупредила семейный врач амбулатории общей практики №2 Юлия Малай, передает ria-m.tv 25 февраля

«Я покушал и шапку надел»: Комаровский показал, как морозит своего ежа © Евгений Комаровский/Инстаграм

«В результате — переохлаждение, основа всех простудных заболеваний. Одевайтесь по принципу капусты, не забывая про свои слабые места. Многослойность поможет не только сохранить тепло, но и сделает ваш наряд более функциональным. Если станет жарко, верхний слой можно будет легко снять, если холодно — надеть», — отметила врач.

Особенно она призвала держать в тепле ноги и горло. По словам Малай, весной зимний шарф можно заменить на альтернативу из натурального шелка, который хорошо сохраняет тепло, а чтобы избежать простуд в результате переохлаждения головы, она посоветовала не отказываться весной от головных уборов.