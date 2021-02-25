В Киеве работники коммунальных служб не торопятся снимать с дерева диван, который выкинули из окна пятого этажа. Об этом сообщили в группе «Киев оперативный» в Facebook 24 февраля

Кто-то из жителей Киева решил выкинуть диван прямо из окна еще 16 февраля. Инцидент произошел на Дегтяревской улице, 6.

Диван застрял в ветвях каштана на уровне 5-го этажа. Квартира в Киеве поставила туриста в тупик © CC0, Pixabay

«Ветром истрепана трухлявая обшивка, доска указанного выше размера выдвигается с ветки и может упасть на людей. А людей здесь в течение дня — сотни: и рядовые граждане, и родители с детьми и домашними любимцами, которые гуляют именно под этим каштаном», — отмечается в публикации.

Жильцы обратились в Центральную диспетчерскую службу по вопросам ЖКХ. Пришел ответ, в котором утверждалось, что заявка выполнена. Однако диван и по сей день остается висеть на дереве.

«Зато голубям норм — теперь осталось телик поставить», «Откуда такая дичь появляется в городе? Из каких пещер вылезают?», «Весна скоро, диваны прилетели», «В Дарнице старой есть крутейший диван, застрявший в старой берёзе на уровне 7-го этажа», — написали пользователи соцсети в комментариях.