В четверг, 25 февраля, Нацкомиссия по вопросам связи и информатизации обнародовала список из 426 сайтов, которые должны быть заблокированы на территории Украины. Основанием для запрета работы сайтов послужило постановление судьи Голосеевского районного суда по делу о расследовании мошенничества в особо крупных размерах.
«Судя по количеству помоек, которые собираются выпилить из украинского пространства, список очень похож на желание собственников сети одних "сливных бачков" избавиться от конкурентов… Иначе эту братскую могилу не назвать. Потому что список можно расширять и расширять», — написал Глущенко.
При этом он поинтересовался, за что закрыли ряд украинских СМИ, GitHub, Live Journal (ЖЖ), форум о криптовалютах и ряд других ресурсов.