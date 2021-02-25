Решение заблокировать на Украине 426 сайтов похоже на стремление собственников сети одних «сливных бачков» избавиться от конкурентов. Об этом член правления Интернет-ассоциации Украины Александр Глущенко заявил на своей странице в Facebook 25 февраля

На Украине запретили «Живой Журнал» и еще 425 сайтов © CC0, Pixabay

«Судя по количеству помоек, которые собираются выпилить из украинского пространства, список очень похож на желание собственников сети одних "сливных бачков" избавиться от конкурентов… Иначе эту братскую могилу не назвать. Потому что список можно расширять и расширять», — написал Глущенко.

При этом он поинтересовался, за что закрыли ряд украинских СМИ, GitHub, Live Journal (ЖЖ), форум о криптовалютах и ряд других ресурсов.