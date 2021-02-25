«На площади Свободы собрались сторонники оппозиционного "Движения по спасению родины", в этот момент рядом проходило шествие граждан, поддерживающих премьера Никола Пашиняна. Полиции с некоторым трудом удалось "разнять" граждан», — говорится в посте издания.
Пашинян возглавил колонну своих сторонников, которая прошла по центральным улицам столицы. Среди участников колонны журналисты заметили сына премьер-министра Ашота Пашиняна, министра высокотехнологичной промышленности Акопа Аршакяна и депутата парламента Айка Саркисяна.
Некоторые горожане выразили недовольство проходящим под окнами сторонникам действующей власти. Они освистали митингующих.
Ранее Вооруженные силы Армении потребовали отставки Пашиняна и правительства страны. Специальное заявление Генерального штаба подписало все руководство, а также командиры крупных воинских соединений и главы всех управлений.
Пашинян охарактеризовал ситуацию как попытку переворота. Он вышел к своим сторонникам на площадь Республики в центре Еревана.
В ходе выступления Пашинян назвал ситуацию в стране управляемой и призвал всех договориться, чтобы избежать столкновений. При этом призыв военных к роспуску правительства он счел эмоциональной реакцией.
Протесты с требованием к Пашиняну покинуть пост продолжаются в Армении со дня окончания военного конфликта в Нагорном Карабахе.
Оппозиционные силы обвиняют премьера в предательстве национальных интересов страны, они создали политическое движение «За спасение родины», куда вошли представители 17 партий и организаций. Сам Пашинян заявил, что «чист перед народом».