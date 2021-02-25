Винницкий городской портал 20minut.ua попал в список заблокированных на Украине ресурсов. Комментарий издателя сайта Александра Човгана 25 февраля приводит «Страна.ua»

«Мы в шоке. Сами только что узнали об этом. Это просто беспредел. Нет никаких предположений, почему мы в этом списке. Я видел в этом списке много российских сайтов. Но мы не имеем никакого отношения к Российской Федерации. Думаю, там что-то напутали. Мы абсолютно украинская компания, нас знают все винничане. 20minut.ua — это бывшая газета "РІА". Мы украинский, винницкий сайт номер один, самый популярный веб-ресурс в городе», — сказал Човган.

На Украине запретили «Живой Журнал» и еще 425 сайтов © CC0, Pixabay

«Никто из правоохранительных органов не выходил с нами на связь, не предупреждал о том, что мы попадем в этот список. Мы будем действовать в правовом поле и добиваться исправления этой ошибки», — сказал Човган.

Ранее стало известно, что на Украине запретили функционирование 426 сайтов, в том числе российских и украинских средств массовой информации. В Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации, заявили, что решение принято по признакам совершения уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. В ней говорится о мошенничестве, совершенном в крупных размерах, или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники.