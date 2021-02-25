США через своих агентов на Украине работают над медийной раскруткой националиста Сергея Стерненко, чтобы сделать из него второго Петра Порошенко. Об этом в эфире телеканала NewsOne, который вещает в YouTube, 25 февраля сказал депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Олег Волошин

Волошин напомнил, что Стерненко был обычным рэкетиром, однако над его образом специально стали работать. Он отметил, что Стерненко целенаправленно «научили говорить, надели на него очочки, причесали». Националисты и порошенковцы: кто обеспечил мобилизацию в поддержку Стерненко © REUTERS, Viacheslav Ratynskyi

По его словам, бывшая и. о. главы Минздрава Ульяна Супрун, гражданка США, стала «крёстной матерью» Стерненко в украинской политике. А в его защиту выступают депутаты-«соросята» из Верховной Рады.

При этом в Вашингтоне не хотят видеть следующим президентом Порошенко, поскольку он записывал разговоры с Белым домом, добавил депутат.

«Парень ещё мало известен обществу по сравнению с тем же Порошенко, но его активно сейчас раскручивают для того, чтобы сказать: "Он же деньги не крал? Не крал. А Россию ненавидит не меньше, чем Порошенко". То есть это такой "хороший Порошенко"», — сказал Волошин.

Он подчеркнул, что если Стерненко выйдет по апелляции, власть потеряет уважение значительной части граждан и получит серьезного конкурента на следующих выборах.

Ранее Приморский районный суд Одессы признал экс-главу одесской ячейки «Правого сектора»* Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил к семи годам лишения свободы с конфискацией половины имущества.

После этого около двух тысяч сторонников Стерненко устроили акцию протеста у Офиса президента, где вступили в стычки с полицией.

*Деятельность организации запрещена в РФ