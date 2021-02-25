Волошин напомнил, что Стерненко был обычным рэкетиром, однако над его образом специально стали работать. Он отметил, что Стерненко целенаправленно «научили говорить, надели на него очочки, причесали».
По его словам, бывшая и. о. главы Минздрава Ульяна Супрун, гражданка США, стала «крёстной матерью» Стерненко в украинской политике. А в его защиту выступают депутаты-«соросята» из Верховной Рады.
При этом в Вашингтоне не хотят видеть следующим президентом Порошенко, поскольку он записывал разговоры с Белым домом, добавил депутат.
«Парень ещё мало известен обществу по сравнению с тем же Порошенко, но его активно сейчас раскручивают для того, чтобы сказать: "Он же деньги не крал? Не крал. А Россию ненавидит не меньше, чем Порошенко". То есть это такой "хороший Порошенко"», — сказал Волошин.
Он подчеркнул, что если Стерненко выйдет по апелляции, власть потеряет уважение значительной части граждан и получит серьезного конкурента на следующих выборах.
Ранее Приморский районный суд Одессы признал экс-главу одесской ячейки «Правого сектора»* Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил к семи годам лишения свободы с конфискацией половины имущества.
После этого около двух тысяч сторонников Стерненко устроили акцию протеста у Офиса президента, где вступили в стычки с полицией.
*Деятельность организации запрещена в РФ