Печерский районный суд Киева арестовал имущество иностранных компаний, связанных с бывшим министром внутренних дел Виталием Захарченко. Об этом 25 февраля говорится в сообщении на сайте Офиса генпрокурора

Отмечается, что имущество передали Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

В частности, арестованы три квартиры и шесть гаражей в центральной части Киева, четыре жилых дома, а также 24 земельных участка.

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По данным следствия, он скрывал полученные преступным путем деньги с помощью конвертации, покупки недвижимости и вывода их за границу на подконтрольные иностранные компании.

Ранее сообщалось, что суд по делам Майдана разрешил провести в отношении Захарченко заочное расследование. В 2019 году его заочно арестовали, после Майдана он скрывается за границей.

Захарченко также подозревают в отмывании 10 млрд гривен (около 25 млрд рублей) через фиктивный банк.

В последние годы Евросоюз начал снимать ограничения с чиновников времен президентства Януковича из-за недостаточных доказательств против них.

Год назад ЕС снял санкции с бывшего премьер-министра Николая Азарова и экс-министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого.

Под действием санкций остаются десять бывших украинских чиновников: Виктор Янукович и Александр Янукович, Виталий Захарченко, Виктор Пшонка и Артем, Виктор Ратушняк, Сергей Курченко, Дмитрий Табачник, Сергей Арбузов и Александр Клименко. Санкции в их отношении продлены до 6 марта 2021 года.