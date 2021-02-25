«Как сообщил заведующий отделом реанимации для инфекционных больных Алексей Куценко, из 24 сотрудников захотели вакцинироваться только два человека: сам он и медсестра», — говорится в сообщении Telegram-канала.

По словам завотделением, ему немного стыдно из-за сложившейся ситуации, и, возможно, это следствие его недоработки. Он отметил, что не провел необходимую разъяснительную работу.

Главная инфекционистка Винницкой области выступила против вакцины Covishield
Главная инфекционистка Винницкой области выступила против вакцины Covishield
© РИА Новости, Виталий Аньков | Перейти в фотобанк

Сам Куценко рассказал, что после прививки чувствует себя хорошо.

В среду, 24 февраля, на Украину прибыло полмиллиона доз вакцины индийского производства Covishield. Вакцину получили Киев и несколько областей Украины: Житомирская, Киевская, Черниговская, Черкасская, Полтавская и Винницкая.

Вначале планируется привить медиков. Сообщалось, что первым вакцинированным стал врач-реаниматолог из Черкасской области.

Ранее главный инфекционист Винницкой области Лариса Мороз, почти год назад разработавшая первый в Украине протокол лечения коронавируса, отказалась прививаться вакциной Covishield, поскольку она еще не прошла третью фазу клинических испытаний.

 

 

 

 

 