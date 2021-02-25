Большинство сотрудников реанимационного отделения для больных коронавирусом Александровской больницы Киева отказались от вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает Telegram-канал Pavlovsky news со ссылкой на сюжет телеканала «Наш» 25 февраля

«Как сообщил заведующий отделом реанимации для инфекционных больных Алексей Куценко, из 24 сотрудников захотели вакцинироваться только два человека: сам он и медсестра», — говорится в сообщении Telegram-канала.

По словам завотделением, ему немного стыдно из-за сложившейся ситуации, и, возможно, это следствие его недоработки. Он отметил, что не провел необходимую разъяснительную работу. Главная инфекционистка Винницкой области выступила против вакцины Covishield © РИА Новости, Виталий Аньков | Перейти в фотобанк

Сам Куценко рассказал, что после прививки чувствует себя хорошо.

В среду, 24 февраля, на Украину прибыло полмиллиона доз вакцины индийского производства Covishield. Вакцину получили Киев и несколько областей Украины: Житомирская, Киевская, Черниговская, Черкасская, Полтавская и Винницкая.

Вначале планируется привить медиков. Сообщалось, что первым вакцинированным стал врач-реаниматолог из Черкасской области.

Ранее главный инфекционист Винницкой области Лариса Мороз, почти год назад разработавшая первый в Украине протокол лечения коронавируса, отказалась прививаться вакциной Covishield, поскольку она еще не прошла третью фазу клинических испытаний.