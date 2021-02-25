Лидер украинской группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка шокировал фанатов новым образом брутального мужчины. Подписчики артиста продолжают комментировать изменения на его странице в Instagram 25 февраля

СК просит заочно арестовать уроженца Киева, владеющего сетью «Корчма Тарас Бульба» © РИА Новости, Сергей Пятаков | Перейти в фотобанк

На постере он предстал в жилетке на голое тело, черных бусах, длинной серьгой в левом ухе, синих солнечных очках и со светлыми волосами, зачесанными назад.

«А похож был на натурала», «Олег, шо це таке?», «Неожиданно», — оценили новый стиль звезды поклонники.

Ранее музыкант Скрипка высказывался, что не считает русскоязычных соотечественников гражданами Украины.

Олег Скрипка — украинский рок-музыкант, в 2014 году он отказался выступать в России, став почетным боевиком добровольческого батальона «Днепр». Известен исполнитель и как автор идеи о создании на Украине гетто для не владеющих украинским языком. Также Скрипка переделал марш националистов в гимн Вооруженных сил Украины.