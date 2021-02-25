В социальной сети музыкант опубликовал анонс розыгрыша билетов на свой весенний концерт. На прикрепленной к записи афише изображен сам Скрипка, только в непривычном для поклонников виде.
На постере он предстал в жилетке на голое тело, черных бусах, длинной серьгой в левом ухе, синих солнечных очках и со светлыми волосами, зачесанными назад.
«А похож был на натурала», «Олег, шо це таке?», «Неожиданно», — оценили новый стиль звезды поклонники.
Ранее музыкант Скрипка высказывался, что не считает русскоязычных соотечественников гражданами Украины.
Олег Скрипка — украинский рок-музыкант, в 2014 году он отказался выступать в России, став почетным боевиком добровольческого батальона «Днепр». Известен исполнитель и как автор идеи о создании на Украине гетто для не владеющих украинским языком. Также Скрипка переделал марш националистов в гимн Вооруженных сил Украины.