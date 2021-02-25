«В суд поступило ходатайство следствия о заочном аресте Юрия Белойвана», — сказала она.
Пресс-секретарь пояснила, что Беловайн объявлен в международный розыск, он обвиняется в сокрытии налогов в особо крупном размере по части 2 статьи 199 УК РФ, где максимальная санкция — семь лет лишения свободы.
Владельца «Тараса Бульбы» объявили в международный розыск еще летом 2020 года по возбужденному ранее уголовному делу о сокрытии средств, за счет которых должно было производиться взыскание налогов. Предпринимателя неоднократно вызывали на допросы, но ни на один из них он не явился, заявили в Следственном комитете.
Между тем для Белойвана это уже второе уголовное дело: летом 2019 года Басманный суд Москвы назначил ему два года колонии общего режима за неуплату налогов более чем на 650 миллионов рублей.
Позже Мосгорсуд смягчил приговор на три месяца, еще через какое-то время Преображенский суд Москвы освободил владельца «Тараса Бульбы» от отбывания наказания в связи с болезнью. После чего, заявили в СК, бизнесмен «фактически скрылся».