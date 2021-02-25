В Пресненский суд Москвы поступило ходатайство следствия о заочном аресте владельца сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба» Юрия Белойвана по делу о сокрытии налогов. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Лелу Кокаю

«В суд поступило ходатайство следствия о заочном аресте Юрия Белойвана», — сказала она.

В Санкт-Петербурге арестовали напавшего на консульство Украины © CC0, Pixabay

Владельца «Тараса Бульбы» объявили в международный розыск еще летом 2020 года по возбужденному ранее уголовному делу о сокрытии средств, за счет которых должно было производиться взыскание налогов. Предпринимателя неоднократно вызывали на допросы, но ни на один из них он не явился, заявили в Следственном комитете.

Между тем для Белойвана это уже второе уголовное дело: летом 2019 года Басманный суд Москвы назначил ему два года колонии общего режима за неуплату налогов более чем на 650 миллионов рублей.

Позже Мосгорсуд смягчил приговор на три месяца, еще через какое-то время Преображенский суд Москвы освободил владельца «Тараса Бульбы» от отбывания наказания в связи с болезнью. После чего, заявили в СК, бизнесмен «фактически скрылся».