Сотрудники медиахолдинга «Новости» депутата Верховной Рады от «Оппозиционной платформы – За жизнь» (ОПЗЖ) Тараса Козака, попавшие под санкции СНБО, планируют вернуться к работе на львовском канале «Первый независимый». Об этом 24 февраля сообщил «Детектор медиа»

«Собственные источники "Детектор медиа" сообщают, что новый канал, который планируют запускать бывшие сотрудники ZIK, NewsOne и "112", уже создается на базе регионального львовского канала "Первый независимый". Запуск планируется в апреле 2021 года», — говорится в сообщении.

Согласно данным Единого государственного реестра, 24 февраля у «Первого независимого» канала сменился собственник — им стало ООО «МЕДИА НОВОСТИ», созданное 18 февраля ста сотрудниками каналов Медведчука. Попавшие под санкции украинские телеканалы создали новый медиахолдинг © Twitter, KyivPride

В комментарии журналистам основатель и руководитель ООО «Тайм медиа», которому принадлежит канал «Первый независимый», Роман Любицкий не подтвердил и не опроверг эту информацию.

По данным источников, курировать запуск нового СМИ будет телепродюсер Алексей Семенов, ранее участвовавший в создании каналов «112 Украина», NewsOne и «Прямой». Также он возглавлял медихолдинг «Новости», который принадлежит соратнику Медведчука, депутату от ОПЗЖ Тарасу Козаку.

Также журналисты смогли ознакомиться с макетами рекламы нового канала с участием сотрудников холдинга «Новости» — ведущих Анастасии Дайнод и Надежды Сасс.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО Украины о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении близкого соратника Виктора Медведчука, депутата Украины Тараса Козака (фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь»), а также восьми компаний — учредителей телеканалов «112 Украина», Zik и NewsOne.

Телеканалы прекратили вещание и заявили о намерении бороться за право быть в эфире и вещать для украинцев.