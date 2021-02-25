Научная группа из Ивано-Франковска под руководством докторанта Института естественных наук Прикарпатского национального университета Олега Лущака запатентовала молекулу памяти. Об этом написал «Курс Украины» 25 февраля

Ученые раскрыли тайны генома украинцев © CC0 Pixabay Читайте также: ученый объяснил, почему украинские аграрии боятся картофеля. Исследования в Ивано-Франковске стали возможны благодаря спонсорской поддержке из Германии и при тесном сотрудничестве с Институтом иммунобиологии и эпигенетики, который работает в немецком городе Фрайбург.