Сделать открытие помогло растение родиола розовая, экстракт которой, как оказалось, эффективно улучшает память. Коллектив ученых предполагает, что найденная ими молекула позволит помочь нуждающимся в борьбе с болезнями Альцгеймера и Паркинсона.
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Исследования в Ивано-Франковске стали возможны благодаря спонсорской поддержке из Германии и при тесном сотрудничестве с Институтом иммунобиологии и эпигенетики, который работает в немецком городе Фрайбург.