Премьер-министр Армении Никол Пашинян освободил от должности главу Генштаба Вооруженных сил Армении Оника Гаспаряна. Об этом он сообщил во время прямого эфира на своей странице в Facebook 25 февраля

Ранее руководство Генштаба ВС Армении потребовало отставки Пашиняна.

«Ситуация очень сложная. Вы знаете, что я принял решения снять с должности начальника Генштаба и его первого заместителя. Причину этих решений я озвучу на площади. Сейчас самая важная задача — сохранение гражданской и народной власти», — сказал премьер.

Политолог Абзалов сказал, когда России будет выгодна отставка Пашиняна © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Пашинян также уволил первого заместителя начальника Генерального штаба вооруженных сил Тирана Хачатряна, который рассмеялся над словами премьера о неработоспособности российских оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер».