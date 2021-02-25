Ранее руководство Генштаба ВС Армении потребовало отставки Пашиняна.
«Ситуация очень сложная. Вы знаете, что я принял решения снять с должности начальника Генштаба и его первого заместителя. Причину этих решений я озвучу на площади. Сейчас самая важная задача — сохранение гражданской и народной власти», — сказал премьер.
Он заявил, что взял на себя ответственность за произошедшее в Карабахе, но сейчас к высокопоставленным военным у общества возникли некоторые вопросы, и «этих вопросов избежать невозможно». Пашинян не исключил, что некоторым генералам эти вопросы могли не понравиться, в связи с чем они и решили, по версии Пашиняна, призвать его к отставке.
Пашинян также уволил первого заместителя начальника Генерального штаба вооруженных сил Тирана Хачатряна, который рассмеялся над словами премьера о неработоспособности российских оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер».