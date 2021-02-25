Баскетболист показал фото единственного сына Кристиана, чтобы навестить которого он прилетел в Латвию. Мальчик проживает там со своей матерью, а его отец переехал жить к новой жене Седоковой в Москву.
«Всегда иди вперед и никогда не оглядывайся назад», — подписал фото с сыном Тимма.
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В комментариях многие пользователи высказали Тимме свое негативное отношение к тому, что он оставил семью, тогда баскетболист удалил все негативные комментарии и закрыл комментирование записи.
До встречи с Анной Седоковой баскетболист много лет состоял в браке, и у Тиммы совсем недавно родился сын. Однако это не помешало мужчине бросить семью и создать новую с певицей старше себя на 9 лет.
Бывшая жена Тиммы оскорбила Седокову и заявила, что артистка просто увела мужа из семьи. К слову, для исполнительницы это третий брак, от двух предыдущих у нее трое детей.