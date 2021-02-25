Премьер-министр Армении Никол Пашинян и правительство больше не способны принимать адекватные решения в судьбоносный и кризисный момент. Об этом говорится в опубликованном 25 февраля заявлении Генштаба ВС Армении, передает Sputnik Армения

Александр Искандарян: Турция теснит Россию на территории ее геополитических интересов © Sputnik /Asatur Yesayants

«Вооруженные силы Армении долгое время терпеливо сносили нападки действующих властей против армии, однако всему есть предел. Вооруженные силы Армении с честью выполнили свой долг, бок о бок с народом дрались с врагом. Неэффективное управление действующих властей и серьезнейшие ошибки во внешней политике привели страну на грань гибели», — говорится в заявлении.

Подписи под обращением поставили начальник Генштаба Оник Гаспарян, его заместители, главы управлений и командиры всех крупных воинских соединений. Заявление стало реакцией на увольнение первого заместителя начальника Генштаба Тирана Хачатряна.

В ответ глава правительства Армении Никол Пашинян назвал обращение попыткой военного переворота и призвал своих сторонников выйти на площадь Республики, пообещав выступить с обращением в прямом эфире.

Акции протеста против действующего премьера в Армении начались после того, как 19 ноября прошлого года было подписано соглашение, остановившее войну в Нагорном Карабахе, по которому под контроль Баку перешла часть спорных районов. Противники Пашиняна обвинили его в предательстве национальных интересов.