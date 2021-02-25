В книге «Белорусский Донбасс», написанной приговоренной к двум годам колонии Катериной Андреевой (Бахваловой) и журналистом Игорем Ильяшом, обнаружили признаки проявления экстремизма. Об этом Ильяш сообщил на своей странице в Facebook 24 февраля

К такому выводу пришла Минская областная экспертная комиссия по оценке информационной продукции.

По словам Ильяша, о заключении комиссии стало известно после составления протокола на журналиста Романа Васюковича. В декабре 2020 года он возвращался из Киева в Минск. Сотрудники таможни отправили его на усиленный досмотр, во время которого конфисковали ноутбук и два экземпляра книги «Белорусский Донбасс». Изъятое направили на экспертизу.

ИноСМИ: какое будущее ждёт Донбасс © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

«Тем не менее в Республиканский список экстремистских материалов книга пока что не включена», — отметил Ильяш.

При этом он добавил, что не сомневался в том, что книга попадет под запрет в Белоруссии.

«Это абсолютно логично, ведь речь идет о неудобной для режима [Александра] Лукашенко правде. С 2014 по 2020 год международная политика официального Минска строилась на мифе о равноудаленном нейтралитете Лукашенко, на утверждении, что Беларусь является "донором стабильности и безопасности" в регионе. Хотя в действительности политика Лукашенко в отношении конфликта на Донбассе — это одна сплошная ложь и очковтирательство. Разоблачению этой лжи и выяснению истинной роли Беларуси и белорусов в этом конфликте и была посвящена наша книга», — написал журналист.

В книге «Белорусский Донбасс» рассказывается о белорусах, которые принимали участие в войне в Донбассе как на стороне Киева, так и на стороне Народных Республик Донецка и Луганска. Ее презентация состоялась в украинском посольстве в Минске.