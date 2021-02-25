К такому выводу пришла Минская областная экспертная комиссия по оценке информационной продукции.
По словам Ильяша, о заключении комиссии стало известно после составления протокола на журналиста Романа Васюковича. В декабре 2020 года он возвращался из Киева в Минск. Сотрудники таможни отправили его на усиленный досмотр, во время которого конфисковали ноутбук и два экземпляра книги «Белорусский Донбасс». Изъятое направили на экспертизу.
Позже ноутбук вернули, а за перевозку книг составили протокол по ч. 1 ст. 17.11 КоАП («Распространение, изготовление, хранение, перевозка информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность»).
«Тем не менее в Республиканский список экстремистских материалов книга пока что не включена», — отметил Ильяш.
При этом он добавил, что не сомневался в том, что книга попадет под запрет в Белоруссии.
«Это абсолютно логично, ведь речь идет о неудобной для режима [Александра] Лукашенко правде. С 2014 по 2020 год международная политика официального Минска строилась на мифе о равноудаленном нейтралитете Лукашенко, на утверждении, что Беларусь является "донором стабильности и безопасности" в регионе. Хотя в действительности политика Лукашенко в отношении конфликта на Донбассе — это одна сплошная ложь и очковтирательство. Разоблачению этой лжи и выяснению истинной роли Беларуси и белорусов в этом конфликте и была посвящена наша книга», — написал журналист.
В книге «Белорусский Донбасс» рассказывается о белорусах, которые принимали участие в войне в Донбассе как на стороне Киева, так и на стороне Народных Республик Донецка и Луганска. Ее презентация состоялась в украинском посольстве в Минске.