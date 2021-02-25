Депутаты Луцкого горсовета обратились к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой разрешить изъятие из местных детских и школьных библиотек экземпляров книги «Принцесса + принцесса: долго и счастливо». Соответствующее сообщение размещено на сайте горсовета 24 февраля

По мнению депутатов горсовета, содержание книги «противоречит семейным ценностям, морали и угрожает институту семьи». Также они напомнили, что согласно законодательным актам Украины брак — это союз мужчины и женщины. Гройсман и лесбийская любовь. На Украине разгорелся библиотечный скандал © kmu.gov.ua

«Избранники поддержали соответствующий проект решения и обратились к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю относительно безотлагательного изъятия всех экземпляров книги "Принцесса + принцесса: долго и счастливо" (автор А. Нилл Кейт, издатель — частное предприятие "Родная речь", 2019) из детских и школьных библиотек как такой, что подрывает основы общественной морали, противоречит Конституции Украины и действующему законодательству Украины», — говорится в сообщении.

Мэр Луцка Игорь Полищук сообщил, что обращение к Шмыгалю подготовлено Луцким советом церквей, в который вошли представители различных религиозных организаций. Он отметил, что в стране уменьшается рождаемость, регистрируется меньше браков и растет количество разводов, и стоит обратить внимание на эту проблему.

Ранее за счет госбюджета Министерство культуры Украины и Украинский институт книги приобрели 1240 экземпляров книги «Принцесса + принцесса: долго и счастливо», которая издана в виде комикса на тему ЛГБТ-отношений. Детям от пяти лет предлагается ознакомиться с историей о двух девушках, которая заканчивается их свадьбой.