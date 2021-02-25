Украинская певица, проживающая в США, Мика Ньютон рассказала, что отказалась от выгодного контракта в России, предпочтя Украину, туда же артистка летает из Америки, чтобы полечить зубы. Об этом написал «Бульвар Гордона» 24 февраля

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«Мне предложили уехать на хороший контракт в Россию, где в свое время я была очень популярной. Но я отказалась. Моя родная сестра, военнослужащая, воевала в АТО. Наша семья из Западной Украины. Я очень люблю свою страну, уважаю своих людей. Какая Россия?» — заявила певица.

Ньютон осталась в США, где должна была записать новый альбом, но он так и не вышел, а деньги, рассказала исполнительница, оказались потрачены. В итоге артистка решила работать актрисой и в настоящее время снимается для рекламы известных американских брендов.

Украину она продолжает посещать, причем не только с целью повидаться с родными, но и — посетить стоматолога. Услуги американских врачей, по признанию Ньютон, столь дороги, что ей дешевле выходит слетать в украинскую столицу и посетить врача там.

«Раз в год прихожу на чистку. В США поход к зубному врачу стоит дорого. То, что я сделала сейчас в Киеве, стоило бы в Лос-Анджелесе 7,5 тыс. долларов (55 тыс. руб. — Ред.) и выше. И честно, не факт, что сделают хорошо. Так что дешевле прилететь в Киев», — сказала она.

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Мика Ньютон представляла Украину на конкурсе «Евровидение» в 2011 году, где заняла четвертое место. Чуть позже в 2012 году на парковке у супермаркета она познакомилась с молодым человеком, с которым через год сходила на первое свидание, а в 2018 году вышла за него замуж.

Парень с парковки оказался актером Крисом Сааведру, который сейчас является владельцем модельного агентства Saint Agency.