Оснащение ВСУ подобным ОТРК вызывает опасения на фоне очевидного провала переговоров по урегулированию в минском формате и обострения ситуации в Донбассе.
«Обретение оперативной боевой готовности украинскими ОТРК "Сапсан" требует немедленных корректив программы и графика переоснащения дислоцированных в Воронежской и Ростовской областях зенитно-ракетных полков», — говорится в сообщении.
Эксперты не исключают возможности применения «Сапсана» как против подразделений армейских корпусов Народной милиции ЛНР и ДНР, так и против стратегически важных объектов ВС России на территории Западного и Южного военных округов.
Ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий на встрече с заместителем генерального секретаря НАТО по вопросам оборонной политики и планирования Патриком Тернером предложил использовать для операций НАТО воздушное пространство над Крымом.
Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) 19 февраля решил пересмотреть пять сценариев реинтеграции Донбасса. Решения, принятые СНБО, остаются засекреченными.