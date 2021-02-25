Россия — враг, Украина — инструмент. Что значат слова Байдена о «возвращении США»
Россия — враг, Украина — инструмент. Что значат слова Байдена о «возвращении США»
© REUTERS, Jonathan Ernst
Оснащение ВСУ подобным ОТРК вызывает опасения на фоне очевидного провала переговоров по урегулированию в минском формате и обострения ситуации в Донбассе.

«Обретение оперативной боевой готовности украинскими ОТРК "Сапсан" требует немедленных корректив программы и графика переоснащения дислоцированных в Воронежской и Ростовской областях зенитно-ракетных полков», — говорится в сообщении.

Эксперты не исключают возможности применения «Сапсана» как против подразделений армейских корпусов Народной милиции ЛНР и ДНР, так и против стратегически важных объектов ВС России на территории Западного и Южного военных округов.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий на встрече с заместителем генерального секретаря НАТО по вопросам оборонной политики и планирования Патриком Тернером предложил использовать для операций НАТО воздушное пространство над Крымом.

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) 19 февраля решил пересмотреть пять сценариев реинтеграции Донбасса. Решения, принятые СНБО, остаются засекреченными.

 