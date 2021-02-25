Госпредприятие «Конструкторское бюро "Южное"» приступило к заключительной фазе разработки перспективного оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Сапсан», известного под экспортным названием «Гром-2». Об этом сообщает Telegram-канал Украина.ру со ссылкой на «Военное обозрение»

Россия — враг, Украина — инструмент. Что значат слова Байдена о «возвращении США» © REUTERS, Jonathan Ernst

«Обретение оперативной боевой готовности украинскими ОТРК "Сапсан" требует немедленных корректив программы и графика переоснащения дислоцированных в Воронежской и Ростовской областях зенитно-ракетных полков», — говорится в сообщении.

Эксперты не исключают возможности применения «Сапсана» как против подразделений армейских корпусов Народной милиции ЛНР и ДНР, так и против стратегически важных объектов ВС России на территории Западного и Южного военных округов.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий на встрече с заместителем генерального секретаря НАТО по вопросам оборонной политики и планирования Патриком Тернером предложил использовать для операций НАТО воздушное пространство над Крымом.

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) 19 февраля решил пересмотреть пять сценариев реинтеграции Донбасса. Решения, принятые СНБО, остаются засекреченными.