В Ялте, Алуштинском регионе и поселках Южного берега Крыма для экономии воды в водохранилищах вновь вводится почасовой график подачи воды. Об этом сообщает Telegram-канал Украина.ру 25 февраля

В Алуште с 25 февраля действует график подачи воды по пять часов утром и вечером (с 5:00 до 10:00 и с 17:00 до 22:00). Причина — малый приток воды в основное для снабжения города Изобильненское водохранилище.

В городском округе Ялты вода будет поступать в дома шесть часов в сутки: с 06:00 до 09:00 и с 18:00 до 21:00. Зеленский прокомментировал планы отрезать Крым от воды дамбой © РИА Новости, Владислав Сергиенко | Перейти в фотобанк

«В январе и феврале после обильных осадков Ялта смогла использовать воду рек, водопадов и источников с южной стороны главной горной гряды и подавать ее круглосуточно», — отмечает Telegram-канал Украина.ру.

Графики вводят для экономии основного ресурса — воды в Загорском и Счастливенском водохранилищах.

Также графики подачи воды действуют в Симферополе, Симферопольском районе и ряде населенных пунктов Бахчисарайского района.

До присоединения Крыма к России более 80% потребностей полуострова в пресной воде обеспечивал Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. После референдума 2014 года Украина его перекрыла. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков, а также за счет добычи воды из подземных источников.

Правительством РФ подготовлен комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. На его реализацию будет направлено около 50 миллиардов рублей.