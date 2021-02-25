На Украине появилась реклама тест-систем для определения коронавируса производства российской компании «Хема». Об этом 25 февраля сообщает УНН

Отмечается, что, согласно данным из открытых источников, бенефициарами ООО «Хема» являются граждане РФ Юрий Лебедин и Сергей Чуканов и гражданин Украины Андрей Ефанов, а главный офис фирмы расположен в Москве. Как и куда в Украине разбазарили деньги, предназначенные для борьбы с COVID-19 © Facebook, Національний банк України | Facebook, Національний банк України | Перейти в фотобанк

Также представительства предприятия находятся в ряде других городов РФ, а также на Украине, в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике, Казахстане, Молдавии, Азербайджане, Киргизии, Узбекистане, Туркменистане, Таджикистане.

По данным УНН, у компании якобы есть покровители среди высокопоставленных украинских чиновников и рекламная кампания запущена по их рекомендации.

В частности, в Ивано-Франковской областной детской больнице уже закупили у российского производителя системы для проведения анализа на COVID-19. Это тест на выявление нуклеокапсидного антигена SARS-CoV-2 (CoviNAg-ИФА), иммунологический аналог ПЦР-исследования, более быстрый и информативный.