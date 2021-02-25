Украинская актриса Ольга Сумская, которой сейчас 54 года, в очередной раз порадовала поклонников новым видео, но впервые за долгое время на артистке не было ни грамма косметики. Соответствующий пост она выложила на днях в сториз Instagram

«Часто получаю SMS, чтобы я делала сториз без фильтров. Вот без фильтров и без макияжа. Друзья, можете все рассмотреть. Ну конечно, с фильтрами лучше, а сейчас — какая есть», — написала актриса.

В отличие от многих других публикаций Сумской, в этот раз критики ей перепало меньше всего, большинство поклонников поддержало стремление актрисы ничего не скрывать и не пытаться себя переделать.

«Люблю тех людей, которые не делают пластику», — отреагировала одна из подписчиц.

Ранее мы писали: украинская актриса попала в скандал за попытку поговорить на языке гуцулов.

Сумская является обладательницей званий «заслуженная артистка Украины» и «народная артистка Украины». С 1996 года артистка замужем за коллегой Виталием Борисюком, у пары есть общая 18-летняя дочь. А старшей дочери Сумской от первого брака сейчас 30 лет. Тот союз певицы просуществовал 5 лет.