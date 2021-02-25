Санкции Киева против сети магазинов «Спортмастер» могут иметь негативные последствия для Украины. Об этом 24 февраля в беседе с изданием «Главред» рассказал политолог и экономист Тарас Загородний

Ранее под санкции Совета безопасности и обороны (СНБО) Украины, которые утвердил президент Владимир Зеленский, попала зарегистрированная в Сингапуре компания Sportmaster Operations Pte. Ltd. Компании запретили проводить торговые операции и выводить капитал за пределы страны.

«Санкции против юрлиц — это старые украинские разборки, во время которых просто будут разрывать активы. На мой взгляд, гораздо больше проблем нам принесут санкции против "Спортмастера"», — сказал Загородний.

Санкции против «Спортмастера»: удар по экономике и инвестиционной привлекательности Украины © Facebook, SPORTMASTER UA

«При этом Украина в свое время подписала соглашение о защите инвестиций. Таким образом, у Сингапура есть повод подать в суд на Украину, который он вполне может выиграть», — добавил экономист.

По словам Загороднего, эта история «ударит по инвестиционной привлекательности» Украины.

«Это будет выглядеть как чистый лоббизм структур, которые пожелали вытеснить конкурентов с украинского рынка», — заключил эксперт.

Ранее СНБО принял решение наложить санкции на 19 юридических и восемь физических лиц.

Среди последних пятеро граждан РФ: Константин Васьковской, Виталий Донченко, Сергей Лисогор, Александр Маслюк и Михаил Попов. Кроме того, в список попали двое граждан Украины: глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук и его супруга Оксана Марченко.