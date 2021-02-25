Двум сотрудникам Северо-Восточного межрегионального отдела Украинского института национальной памяти объявили выговор за использование в презентации в рамках деятельности института материалов антисемитского характера. Об этом сообщают «Украинские новости» 25 февраля

Соответствующие приказы о привлечении к дисциплинарной ответственности подписал глава Института нацпамяти Антон Дробович 25 января.

Выговоры объявлены Горобцу Сергею Михайловичу и Бутко Сергею Владимировичу. Глава Института нацпамяти рассказал о будущем монумента «Родина-мать» © Ukraina.ru

«Во время рассмотрения дела было установлено, что использование неприемлемого изображения было досадной ошибкой, которая возникла по недосмотру госслужащих во время подбора материалов из открытых источников и никоим образом не отражает их мировоззренческие позиции», — сообщается на сайте Института нацпамяти.

Отмечается, что были приняты во внимание признание сотрудниками вины в совершении дисциплинарного проступка, а также отсутствие проявлений неприемлемого поведения и дисциплинарных взысканий в прошлом.

Дисциплинарные производства в отношении госслужащих были открыты 15 декабря 2020 года. 16 февраля дисциплинарная комиссия Института нацпамяти огласила решение.