На Украине за сутки зафиксировали 8 147 новых случаев заболевания коронавирусом, умерли 135 пациентов. Об этом 25 февраля сообщил глава украинского Минздрава Максим Степанов в Facebook

На Украине почти 500 тысяч детей подхватили коронавирус © REUTERS, Gleb Garanich

Наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса за 24 часа зарегистрировали в Ивано-Франковской (711), Житомирской (711), Закарпатской областях (654), в Киеве (652) и Винницкой области (639).

Днем ранее сообщалось о 5 850 новых инфицированных COVID-19.

С начала пандемии на Украине заболели 1 325 841 человек, 25 596 человек — умерли.

В среду, 24 февраля, на Украине стартовала вакцинация от коронавируса. Первые прививки индийской вакциной Covishield получили медики.