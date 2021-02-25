«В частности, заболели 483 ребенка и 301 медработник. Также за прошедшие сутки госпитализировано — 2 770 человек», — написал Степанов.
Наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса за 24 часа зарегистрировали в Ивано-Франковской (711), Житомирской (711), Закарпатской областях (654), в Киеве (652) и Винницкой области (639).
Днем ранее сообщалось о 5 850 новых инфицированных COVID-19.
С начала пандемии на Украине заболели 1 325 841 человек, 25 596 человек — умерли.
В среду, 24 февраля, на Украине стартовала вакцинация от коронавируса. Первые прививки индийской вакциной Covishield получили медики.