Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Литву за противостояние России на международной арене. Об этом 24 февраля сообщило издание «Украинская правда»

Социологи показали, как Зеленский становится Порошенко © president.gov.ua Габриелюсу Ландсбергису.

Он добавил, что ценит усилия литовской стороны, которая поддерживает вступление Украины в НАТО.

Зеленский также попросил у Ландсбергиса содействия в поставках большего количества вакцины против коронавируса и предложил помощь Украины в ее массовом производстве.

В официальном сообщении не уточняется, на каких мощностях Украина планирует производить вакцину.

При этом Зеленский пригласил своего литовского коллегу Гитанаса Науседу принять участие в торжественных мероприятиях по случаю 30-летия независимости Украины и в саммите «Крымская платформа», которые пройдут в Киеве в августе 2021 года.

На прошлой неделе сообщалось, что МИД Украины призвал международное сообщество усилить политическое и санкционное давление на Россию из-за «агрессивных действий» в Донбассе и Крыму.