Президент Армении Армен Саркисян уволил первого заместителя начальника Генерального штаба вооруженных сил Тирана Хачатряна. Соответствующий указ 24 февраля опубликовали на сайте главы государства

Пашинян заявил о вмешательстве РФ в случае нападения на Армению © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк Решение было принято по предложению премьер-министра страны Никола Пашиняна.

Накануне Пашинян заявил о неработоспособности российских оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер». По его словам, российские ракеты «не пригодны для использования» и взрываются не полностью. Так он ответил бывшему президенту Армении Сержу Саргсяну, который заявил, что применил бы «Искандеры» уже на четвертый день войны в Нагорном Карабахе. Также Саргсян поинтересовался, почему этими комплексами не были поражены нефтегазовые объекты Азербайджана.

Позднее Yerevan.Today обратился к Хачатряну с просьбой прокомментировать слова Пашиняна. По данным портала, Хачатрян рассмеялся и ответил, что подобного произойти не могло.

«Нельзя такое говорить, (…) делать выводы с поверхностными оценками несерьезно», — сказал он.

По словам военного эксперта, доктора военных наук (Россия) Константина Сивкова, Пашинян критикует российское оружие, чтобы оправдать неготовность армянской армии к боевым действиям с Азербайджаном.