Депутат отметил, что действия неизвестных нельзя назвать вандализмом.
«Следует отметить, что предотвращение последствий оккупации не может быть незаконным, так как сама оккупирующая держава и установленные ею символы были незаконными в Латвии», — заявил Иесалниекс.
Вандалы утащили пушку, которая была установлена на Мемориале освободителям и Героям Советского Союза.
Первой пропажу обнаружила председатель Общества поддержки ветеранов Екабпилса Лидия Амосова. Она рассказала о случившемся российскому посольству, а то обратилось к местным властям.
Мемориал расположен в Крустпилсском парке Екабпилса. Он создавался с 1973 по 1976 год и включает в себя памятник с барельефом, карту боев за город и несколько гранитных пилонов в честь освободивших город воинских частей и девяти Героев Советского Союза. Около него располагается братская могила, на которой и была установлена украденная пушка.
Daži te bilst, ka šis esot "vandālisms". Jānorāda, ka okupācijas seku novēršana nevar būt nelikumīga, jo pati okupācijas vara un tās uzstādītie simboli Latvijā bija nelikumīgi. Tas izriet no Latvijas valsts nepārtrauktības doktrīnas. @Valsts_policija https://t.co/pbzRWy7Szs— Jānis Iesalnieks🇱🇻 (@JanisIesalnieks) February 24, 2021