Латвийский депутат от праворадикального Национального блока Янис Иесалниекс 24 февраля в своем Twitter поддержал действия вандалов, которые разрушили мемориал советским солдатам в городе Екабпилс

На Украине вандалы надругались над памятью легендарного знатока кулинарии © Facebook, Оксана Савчук

«Следует отметить, что предотвращение последствий оккупации не может быть незаконным, так как сама оккупирующая держава и установленные ею символы были незаконными в Латвии», — заявил Иесалниекс.

Вандалы утащили пушку, которая была установлена на Мемориале освободителям и Героям Советского Союза.

Первой пропажу обнаружила председатель Общества поддержки ветеранов Екабпилса Лидия Амосова. Она рассказала о случившемся российскому посольству, а то обратилось к местным властям.

Мемориал расположен в Крустпилсском парке Екабпилса. Он создавался с 1973 по 1976 год и включает в себя памятник с барельефом, карту боев за город и несколько гранитных пилонов в честь освободивших город воинских частей и девяти Героев Советского Союза. Около него располагается братская могила, на которой и была установлена украденная пушка.