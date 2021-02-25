Государственная компания Украинские железные дороги («Укрзализныця») заявила о приостановке продажи билетов в Ивано-Франковскую область с пятницы из-за карантинных ограничений

На Украине новый лидер по числу заболевших COVID-19 © REUTERS, Gleb Garanich

Данные меры будут действовать до 12 марта. Если эпидситуация улучшится, то продажа билетов будет возобновлена.

Кабинет министров Украины на заседании в среду принял решение, которым запретил регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки общественным транспортом в регионах с «красным» уровнем эпидемиологической опасности.

Красный уровень эпидемиологической безопасности сейчас установлен только в Ивано-Франковской области.