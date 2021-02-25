«В связи с карантинными ограничениями "Укрзализныця" с 26 февраля приостанавливает продажу билетов на поезда, следующие в Ивано-Франковскую область и обратно», — говорится на сайте компании.
Данные меры будут действовать до 12 марта. Если эпидситуация улучшится, то продажа билетов будет возобновлена.
Кабинет министров Украины на заседании в среду принял решение, которым запретил регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки общественным транспортом в регионах с «красным» уровнем эпидемиологической опасности.
Красный уровень эпидемиологической безопасности сейчас установлен только в Ивано-Франковской области.