«Этот проект, по сути, — ловушка для всей Европы. Его нельзя допустить. Дальнейшее усиление санкций против этого проекта — это гарантия энергетической безопасности Европы», — заверил Зеленский.
Лидеры скоординировали шаги по дальнейшему противодействию «Северному потоку-2» с привлечением к этому международного сообщества. Польский лидер согласился с коллегой, что нужно приложить все усилия, чтобы не допустить завершения строительства газопровода.
В начале недели министры иностранных дел Польши и Украины Збигнев Рау и Дмитрий Кулеба призвали президента США Джо Байдена «использовать все средства» для предотвращения строительства «Северного потока-2», так как, по их мнению, Россия благодаря газопроводу усилит контроль над поставками газа в Европу. Главы МИД считают, что позиция Вашингтона «критически важна в вопросе реализации проекта, даже на фоне позиции Германии, выражающей ему содействие».
Ранее министр энергетики РФ Александр Новак отмечал, что СП-2 готов уже на 95%. 21 февраля компания Nord Stream 2 AG направила в Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии заявку на немедленное разрешение на прокладку газопровода в водах Германии.