Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с польским коллегой Анджеем Дудой заявил, что газопровод «Северный поток-2» является «ловушкой для всей Европы», и поддержал дальнейшие санкции против российского проекта, сообщается 24 февраля на сайте главы государства

Лидеры скоординировали шаги по дальнейшему противодействию «Северному потоку-2» с привлечением к этому международного сообщества. Польский лидер согласился с коллегой, что нужно приложить все усилия, чтобы не допустить завершения строительства газопровода.

В начале недели министры иностранных дел Польши и Украины Збигнев Рау и Дмитрий Кулеба призвали президента США Джо Байдена «использовать все средства» для предотвращения строительства «Северного потока-2», так как, по их мнению, Россия благодаря газопроводу усилит контроль над поставками газа в Европу. Главы МИД считают, что позиция Вашингтона «критически важна в вопросе реализации проекта, даже на фоне позиции Германии, выражающей ему содействие».

Ранее министр энергетики РФ Александр Новак отмечал, что СП-2 готов уже на 95%. 21 февраля компания Nord Stream 2 AG направила в Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии заявку на немедленное разрешение на прокладку газопровода в водах Германии.