Блокада лишний раз подтверждает тезис о том, что для Киева главной задачей было не удержать Крым, а напротив, максимально отсечь его от регионов Украины, которые мог бы вдохновить успешный пример полуострова по воссоединению с Россией. Об этом рассказал главный редактор издания «ПолитНавигатор» Сергей Степанов в интервью изданию Украина.ру

Крым. Отечество. Навсегда № 53: УкрСМИ: Украина потеряет Мариуполь и Херсон © скриншот видео Украина.ру Татьяна Черновол предложила сравнить, как хорошо жил Крым при Украине и как будто бы плохо живёт теперь — в нужде и без свобод.

Если рассуждать чисто теоретически, то в интересах Украины было бы, наоборот, удерживать крымчан в своей орбите — сохранять совместный бизнес, перемещение людей, работу мобильных операторов, но такая логика сработала бы, если бы Украина могла победить в условиях честной конкуренции — показать свои успехи после Евромайдана, считает эксперт.

«На деле же именно по инициативе Киева сначала было прекращено железнодорожное сообщение, а затем и торговля, украинские сотовые операторы не нашли возможность организовать роуминг в Крыму, свернули деятельность филиалы "Новой почты" и т.п.», — напомнил Степанов.

Но в целом, если говорить о блокаде, то, разрушив связи, Киев сам приблизил момент отдаления полуострова, заключил собеседник издания.

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