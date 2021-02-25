Ранее известная участница Майдана Татьяна Черновол предложила сравнить, как хорошо жил Крым при Украине и как будто бы плохо живёт теперь — в нужде и без свобод.
Если рассуждать чисто теоретически, то в интересах Украины было бы, наоборот, удерживать крымчан в своей орбите — сохранять совместный бизнес, перемещение людей, работу мобильных операторов, но такая логика сработала бы, если бы Украина могла победить в условиях честной конкуренции — показать свои успехи после Евромайдана, считает эксперт.
«На деле же именно по инициативе Киева сначала было прекращено железнодорожное сообщение, а затем и торговля, украинские сотовые операторы не нашли возможность организовать роуминг в Крыму, свернули деятельность филиалы "Новой почты" и т.п.», — напомнил Степанов.
Но в целом, если говорить о блокаде, то, разрушив связи, Киев сам приблизил момент отдаления полуострова, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.