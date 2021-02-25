Эксперт отметил, что даже противники переворота давно осознали, что нынешний режим надолго, а самое скверное, что из школ и вузов вышло уже несколько выпусков молодых людей, обработанных антироссийской пропагандой, и число их с каждым годом растет.
Более того, по его мнению, в отличие от России, её оппоненты четко обозначают свои цели — как минимум захват Донбасса и Крыма, окончательная дерусификация, уход в НАТО, а как максимум — и претензии на земли РФ, и даже ее раздел совместными с Западом усилиями.
«А какие цели у России в отношении Украины? Консервация нынешнего состояния в надежде, что «само переварится», или «прозреют и вернутся»? Мне кажется, что это очень маловероятный сценарий, — ему не даст реализоваться Запад, — и примером тому является Грузия, которую некоторые ошибочно еще недавно считали «выздоравливающей». Погромы в Тбилиси под предлогом занятия кресла спикера депутатом Гавриловым эти иллюзии быстро развеяли», — подчеркнул Степанов.
Журналист выразил надежду, что в 2021 году цели России на украинском направлении будут сформулированы, и тогда уже можно будет общими усилиями приближать их реализацию.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.