Уровень свободы слова еще во времена домайданной Украины очень сильно различался на уровне Киева и провинций. Об этом рассказал главный редактор издания «ПолитНавигатор» Сергей Степанов в интервью изданию Украина.ру

Сергей Степанов: У Киева не было задачи удержать Крым и нет сейчас - вернуть © скриншот "СБУ - Спілка Блогерів України" Татьяна Черновол предложила сравнить, как хорошо жил Крым при Украине и как будто бы плохо живёт теперь — в нужде и без свобод.

Эксперт отметил, что это в Киеве, заручившись поддержкой покровителей, Черновол могла прыгать через забор президентских резиденций, зато в Крыму материалы о захвате киевскими чиновниками побережья на ЮБК оборачивались настойчивыми звонками из СБУ, а после репортажа об охране экс-президента Виктора Януковича, не пускавшей верующих в храм на Херсонесе на Пасху, у журналистов горели машины.

«Что касается нынешней «несвободы». Заметьте — в Крыму не убивали журналистов, как убили в Киеве Олеся Бузину. Не бросали за решетку, как Василия Муравицкого. С деятелями, которые оправдывали теракт меджлисовцев по подрыву ЛЭП, поступили гораздо гуманнее. Условный срок и возможность выезда в любимый Бандерштат. Где издалека вместе с остальными бывшими земляками они уже в открытую делятся фантазиями и о грядущем захвате Крыма, и о диверсиях, и об ужесточениях блокады», — указал Степанов.

Журналист добавил, что для Киева главной задачей было не удержать Крым, а напротив, максимально отсечь его от регионов Украины, которые мог бы вдохновить успешный пример полуострова по воссоединению с Россией.

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