Это говорит о консервации западноукраинского электората и в каком-то смысле о росте европессимистических настроений, полагает эксперт.
«Ведь такой подход к европейским ценностям имеет мало общего с реалиями Евросоюза и, скорее, сближает Украину с "консервативными диссидентами" Восточной Европы вроде Венгрии и Польши, с которыми мы уже успели рассориться», — констатировал Вышинский.
Он также отметил, что на Украине нет и не будет ярких политиков — молодое поколение «соросят» и грантоедов, выращенных на западные деньги, оказалось «неликвидом», не способным ни к политике, ни к государственному управлению, а национальные кадры страна не воспитала, что бросается в глаза даже на уровне местных советов, где правят бал откровенные дилетанты.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.