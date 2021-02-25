В Западной Украине налицо усиление националистической повестки, а также ослабление так называемых «соросят» и либеральных проевропейских сил, чье место ранее уверенно занимала «Самопомощь» Андрея Садового, а ныне отчасти перехватила «Слуга народа». Об этом рассказал политолог из Черновцов Святослав Вышинский в интервью изданию Украина.ру

Святослав Вышинский: США объявили Китаю «войну за европейское наследство», но Россия будет главным полем боя © Facebook, Філософ Вишинський

«Ведь такой подход к европейским ценностям имеет мало общего с реалиями Евросоюза и, скорее, сближает Украину с "консервативными диссидентами" Восточной Европы вроде Венгрии и Польши, с которыми мы уже успели рассориться», — констатировал Вышинский.

Он также отметил, что на Украине нет и не будет ярких политиков — молодое поколение «соросят» и грантоедов, выращенных на западные деньги, оказалось «неликвидом», не способным ни к политике, ни к государственному управлению, а национальные кадры страна не воспитала, что бросается в глаза даже на уровне местных советов, где правят бал откровенные дилетанты.

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