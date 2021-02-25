Портной Сэмми Котвани, одевавший многих известных политиков, оценил стиль бывшего и нынешнего президентов Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского, а также рассказал, что один из них заказывал у него костюмы. Об этом специалист по деловой моде, которого еще называют императорским портным, рассказал в интервью изданию Украина.ру

Котвани было предложено оценить стиль Порошенко и Зеленского на общем снимке с их предвыборных дебатов, прошедших в Киеве в апреле 2019 года.

Елена Зеленская поразила украинцев выбором наряда в мечеть ОАЭ © пресс-служба президента Украины

«Я встречался с Зеленским в Москве, он был в офисе у нас, я его одевал в Москве, не важно, это было вечером или в выходные встречи, он всегда выглядел… сразу было понятно, что это будущий [президент]», — рассказал Котвани.

По его словам, темно-синий и темно-серый — это «правильная цветовая гамма для любого властного человека», что Зеленский вовремя понял, рассказал эксперт, и стал использовать в работе.

Именно поэтому, акцентировал внимание специалист, нынешний глава украинского государства предпочитает не только темные пиджаки и брюки, но и галстуки.

Портной заметил, что в политике важна любая, казалось бы, самая незначительная, деталь, поэтому лучше не рисковать. Вот Порошенко, по мнению Котвани, рискнул, не надев на дебаты галстук, и проиграл.

«Этот человек (Порошенко. — Ред.) полный, уставший, одежда говорит, что он устал, много работал, ему дома нужно отдыхать. Я не буду ему верить, он неприятно выглядит», — констатировал эксперт.

Котвани заявил, что Порошенко в его мастерской никогда не был, и по его внешности видно, что одежде он уделяет мало внимания, что однозначно сказалось на его карьере, уверен портной.

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Сэмми Котвани — портной индийского происхождения, учился на родине, в Лондоне, работал во Франции и Бельгии, а в 2003 году открыл салон и в Гостином дворе российской столицы. Мастерские Котвани одевают ведущих мировых политиков. Портной заявляет, что сам имеет королевские корни и в деньгах не нуждается, а хочет, чтобы лидеры стран выглядели соответственно статусу.