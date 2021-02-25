Если Запад пойдет навстречу президенту Белоруссии Александру Лукашенко, начнет давать ему деньги или легитимирует его на шестой срок, то тогда Минск начнет двигаться в сторону Запада все дальше и все быстрее. Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

Блиц-опрос: Безпалько об итогах встречи Путина и Лукашенко © РИА Новости, Нина Зотина Владимир Макей предложил убрать из Конституции тезис о нейтралитете страны, а также сохранить многовекторность во внешней политике республики.

Эксперт считает, что после этого могут последовать национализация «дочек» российских компаний, повышение тарифов, прекращение транзита, ограничение и так достаточно небольшого рынка сбыта для российских товаров на территории Белоруссии.

«И тот кредит, который мы выделили Минску после встречи Путина и Лукашенко в Сочи, пойдет прахом. Единственное утешение, что большая часть этого кредита пошла на погашение долгов российским же корпорациям и российским же фирмам», — указал Безпалько.

Политолог добавил, что все эти действия будут сопровождаться враждебной риторикой и опираться на националистов с бело-червоными флагами, которые хотя и составляют меньшинство среди протестующих, но достаточно активное и агрессивное.

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В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.