Ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей предложил убрать из Конституции тезис о нейтралитете страны, а также сохранить многовекторность во внешней политике республики.
Эксперт считает, что после этого могут последовать национализация «дочек» российских компаний, повышение тарифов, прекращение транзита, ограничение и так достаточно небольшого рынка сбыта для российских товаров на территории Белоруссии.
«И тот кредит, который мы выделили Минску после встречи Путина и Лукашенко в Сочи, пойдет прахом. Единственное утешение, что большая часть этого кредита пошла на погашение долгов российским же корпорациям и российским же фирмам», — указал Безпалько.
Политолог добавил, что все эти действия будут сопровождаться враждебной риторикой и опираться на националистов с бело-червоными флагами, которые хотя и составляют меньшинство среди протестующих, но достаточно активное и агрессивное.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.
В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.