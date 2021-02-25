Руководители России и Казахстана должны выработать и озвучить общую позицию по наиболее болезненным темам и закрыть по ним обсуждение, иначе их начнут раскачивать другие. Об этом рассказал казахстанский журналист Олег Гусев в интервью изданию Украина.ру

Олег Гусев: Если РФ и Казахстан не договорятся по болезненным темам, их начнут раскачивать другие © Олег Гусев Вячеслава Никонова о землях республики, которые, по его словам, были подарены Россией.

Эксперт отметил, что в Казахстане уже прозвучало несколько странных идей, например, про лагеря для не знающих государственный язык и про то, что нельзя отдавать детей в русские школы, потому что, когда те вырастут, то сдадут родителей в дом престарелых, однако никакой реакции от властей на эти провокационные заявления не последовало.

В то же время, указал журналист, председатель сената РК Маулен Ашимбаев, выступая на круглом столе «Тернистый путь к свободе: исторический взгляд на последствия Ашаршылық» о голоде 30-х годов, заявил, что через эту трагедию прошли многие регионы бывшего СССР и что эту проблему нельзя политизировать.

«Какое заключение дадут ученые историки по этой действительно больной и важной для всего казахского народа теме, мы скоро узнаем. Однако присутствие на мероприятии американского профессора Сары Камерон, которую называют «специалистом по изучению вопросов голода начала прошлого века в странах Советского Союза», выпустившей книгу «Голодная степь. Голод, насилие и создание Советского Казахстана», говорит о том, что без политизации, скорее всего, не обойдется», — полагает Гусев.

Он добавил, что самим американским «специалистам» стоит вспомнить о замалчивании своего собственного голода во время Великой депрессии, расовой сегрегации, Ку-клукс-клане, судах Линча и о геноциде индейцев.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.