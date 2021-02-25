«И это понятно: война, смерть, страдания, поломанные судьбы — это очень важный материал для творчества. Лучше, конечно бы, все писали о любви и розовых единорогах. Но такое нам досталось время. Единственное, от чего хотелось бы предостеречь, — не разменивать свой талант, не скатываться до пропаганды. Это касается сейчас всего литературного цеха по обе стороны линии соприкосновения. Тогда ваши произведения будут "работать" на сближение, на понимание, на диалог. А это очень важно», — добавил Сивохо.
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