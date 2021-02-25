В творчестве донецких писателей и поэтов присутствует боль родной земли. Об этом актер и экс-советник секретаря СНБО Украины Сергей Сивохо сказал в интервью изданию Украина.ру

Украина.ру на Youtube «Вся Зеленская рать»: президент Украины берет силовиков под тотальный контроль