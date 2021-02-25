Ранее на Мюнхенской конференции Байден заявил, что Америка вернулась в Европу, и при этом определил Россию как главного противника единства США и Евросоюза.
По мнению Бондаренко, из уст Байдена подобное заявление звучит, скорее, «как признание заслуг, а не как угроза».
Политолог отметил, что влияние России на европейскую политику достаточно серьезно, кроме того, РФ является транзитным государством для ЕС, заинтересованного в торговых операциях с Китаем, которые невозможны без контактов с Москвой.
«Поэтому Байден дает понять, что он будет делать все для того, чтобы Европа пошла в американском русле, а не в русле самостоятельной политики и, не дай боже, не в русле выстраивания вот этой давно анонсированной зоны свободной торговли и единого политико-экономического пространства от Лиссабона до Владивостока», — пояснил эксперт.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.