Говоря о России как о главной угрозе для отношений США и ЕС, американский президент Джо Байден намекает, что будет бороться за то, чтобы Европа двигалась в русле американской политики, а не самостоятельной. Об этом директор Фонда «Украинская политика» Кость Бондаренко сказал в интервью изданию Украина.ру

Эксперт рассказал, как ЕС ответит на заявление Байдена об Украине © AP, Matt Slocum

По мнению Бондаренко, из уст Байдена подобное заявление звучит, скорее, «как признание заслуг, а не как угроза».

Политолог отметил, что влияние России на европейскую политику достаточно серьезно, кроме того, РФ является транзитным государством для ЕС, заинтересованного в торговых операциях с Китаем, которые невозможны без контактов с Москвой.

«Поэтому Байден дает понять, что он будет делать все для того, чтобы Европа пошла в американском русле, а не в русле самостоятельной политики и, не дай боже, не в русле выстраивания вот этой давно анонсированной зоны свободной торговли и единого политико-экономического пространства от Лиссабона до Владивостока», — пояснил эксперт.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.