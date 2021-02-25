Актер и экс-советник секретаря СНБО Украины Сергей Сивохо в интервью изданию Украина.ру раскритиковал так называемую «реформу Супрун»

Зеленский во имя Витренко отменит «схему Супрун» © president.gov.ua

Ульяна Супрун родилась и работала в США, с 2013 года переехала на Украину, участвовала в Майдане. В 2016 году указом бывшего президента Петра Порошенко получила гражданство Украины. С 2016 по 2019 год исполняла обязанности министра здравоохранения. При ней на Украине стартовала реформа, по сути означающая отказ от бесплатной медицины. В ее рамках закрываются медучреждения в малых населенных пунктах, сокращается количество медработников. Также Супрун прославилась неоднозначными советами, которыми щедро делилась в сети Facebook — в частности, настаивала на «декоммунизации» аптечки.

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