«Пандемия коронавируса обнажила многие системные ошибки в этой реформе. <…> Самое страшное, что заложниками ситуации оказались и дети, особенно с редкими тяжелыми заболеваниями, требующими дорогостоящей терапии. Я надеюсь, что, когда в Украине наступит мир, нам не надо будет тратить столько денег на армию, и финансирование здравоохранения значительно вырастет. Потому что война, коронавирус и наши вороватые чиновники с каждым днём убивают медицину всё больше и больше», — сказал Сивохо.
Ульяна Супрун родилась и работала в США, с 2013 года переехала на Украину, участвовала в Майдане. В 2016 году указом бывшего президента Петра Порошенко получила гражданство Украины. С 2016 по 2019 год исполняла обязанности министра здравоохранения. При ней на Украине стартовала реформа, по сути означающая отказ от бесплатной медицины. В ее рамках закрываются медучреждения в малых населенных пунктах, сокращается количество медработников. Также Супрун прославилась неоднозначными советами, которыми щедро делилась в сети Facebook — в частности, настаивала на «декоммунизации» аптечки.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.