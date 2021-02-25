Всебелорусское народное собрание поставило серьёзную точку в политическом кризисе, поскольку оппозиция не смогла ничего ему противопоставить, и не смогла вывести людей на улицу. Об этом рассказал директор Центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия» (Минск) Алексей Дзермант в интервью изданию Украина.ру

Алексей Дзермант: кто он © Facebook, Алексей Дзермант

Но самое главное, ВНС — это начало новой эпохи в белорусской политике, с новой Конституцией, новыми ориентирами, подчеркнул эксперт.

«Протестующие, которые готовы вписаться в актуальную политическую повестку, будут делать это в легальных формах, как тот же Юрий Воскресенский. У тех, кто не хочет, остается ниша радикальных маргиналов, действующих из-за рубежа или находящихся здесь вне закона», — констатировал Дзермант.

Политолог добавил, что на собрании был дан старт конституционной реформе, обозначены конкретные сроки, и что позднее будет создана конституционная комиссия, которая учтет все предложения.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.