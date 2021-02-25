По его словам, российские инвесторы не всегда учитывают конъюнктуры рынка, не понимают, какие здесь традиции, и если в России свои «офшоры», а здесь их нет, то есть разница в регулировании тоже мешает.
Хотя в Белоруссии есть Оршанский район, где создана особая экономическая зона, видимо, не сделано что-то еще, чтобы инвесторы стали доверять больше и массово пошли туда, рассуждает эксперт.
«Белорусский бизнес тоже не создает себе условий для работы. Понимаете, нужно снимать пробковый шлем, въезжая на территорию. Это не Ост-Индская компания, это государство с похожим менталитетом, но все-таки с другим, с другим регулированием. Здесь есть свои особенности», — пояснил Малашенков.
Собеседник издания добавил, что если бы произошло движение навстречу друг другу, когда государство объявило бы амнистию капитала, а бизнес вложил деньги в то, во что он раньше не вкладывал, то это поспособствовало бы стабилизации обстановки в стране.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.
В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.