Российский бизнес иногда неуспешно заходит в Белоруссию. Дело в том, что, когда крупные игроки приходят в какой-то регион, они не всегда понимают, по каким законам он работает, поэтому срываются сделки по покупке активов. Об этом рассказал белорусский журналист Василий Малашенков в интервью изданию Украина.ру

Василий Малашенков: Въезжая в Белоруссию, нужно снимать пробковый шлем © РИА Новости, Владимир Трефилов

Хотя в Белоруссии есть Оршанский район, где создана особая экономическая зона, видимо, не сделано что-то еще, чтобы инвесторы стали доверять больше и массово пошли туда, рассуждает эксперт.

«Белорусский бизнес тоже не создает себе условий для работы. Понимаете, нужно снимать пробковый шлем, въезжая на территорию. Это не Ост-Индская компания, это государство с похожим менталитетом, но все-таки с другим, с другим регулированием. Здесь есть свои особенности», — пояснил Малашенков.

Собеседник издания добавил, что если бы произошло движение навстречу друг другу, когда государство объявило бы амнистию капитала, а бизнес вложил деньги в то, во что он раньше не вкладывал, то это поспособствовало бы стабилизации обстановки в стране.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.