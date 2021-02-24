В Раде дважды не хватило голосов для утверждения и.о. министра Витренко в должности.
«Юрию Юрьевичу предлагали не брать эту премию, отказаться от нее, перечислить ее часть, 50%, а может и всю — на нужды страны… премия, от которой он не отказался, наверное, была ключевой причиной», — добавил спикер.
Кроме того, он напомнил, что повышение тарифов на коммунальные услуги началось тогда, когда Витренко уже исполнял обязанности министра энергетики.
Напомним, Витренко заявил, что украинская власть никогда не будут продавать домохозяйствам газ по себестоимости, которая, по его словам, составляет 2,6 грн за кубометр, так как в этом случае якобы не будет хватать денег на пенсии и зарплаты бюджетникам, а также на оборону.
При этом до госпереворота 2014 года украинцы платили менее 1 грн за кубометр газа, при этом средств на зарплаты, пенсии и на все остальные статьи расходов, обозначенные Витренко, хватало.