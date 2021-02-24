Провал на голосовании в Верховной Раде по кандидатуре Юрия Витренко, претендовавшего на пост первого вице-премьера - министра энергетики обусловлен тем, что последний не отказался от полученной в «Нафтогазе» многомиллионной премии, сказал спикер украинского парламента Дмитрий Разумков 24 февраля в интервью «Интерфакс-Украина»

В Раде дважды не хватило голосов для утверждения и.о. министра Витренко в должности.

«Юрию Юрьевичу предлагали не брать эту премию, отказаться от нее, перечислить ее часть, 50%, а может и всю — на нужды страны… премия, от которой он не отказался, наверное, была ключевой причиной», — добавил спикер.

Не тушкой, так чучелом. Как Витренко попытаются утвердить во власти © Facebook, Юрій Вітренко - Yuriy Vitrenko

Напомним, Витренко заявил, что украинская власть никогда не будут продавать домохозяйствам газ по себестоимости, которая, по его словам, составляет 2,6 грн за кубометр, так как в этом случае якобы не будет хватать денег на пенсии и зарплаты бюджетникам, а также на оборону.

При этом до госпереворота 2014 года украинцы платили менее 1 грн за кубометр газа, при этом средств на зарплаты, пенсии и на все остальные статьи расходов, обозначенные Витренко, хватало.