Глава немецкой Wintershall Dea Марио Мерен сказал, что надеется на завершение строительства «Северного потока 2» и убежден в необходимости проекта. Его слова приводит РИА Новости 24 февраля

Ранее компания-участник «Северного потока 2» Wintershall Dea сообщила, что прекращает финансирование проекта из-за угрозы американских санкций.

«Начну с санкций. Поддержка проекта не является предметом санкций со стороны администрации США. Что касается будущих санкций, то я не буду спекулировать на эту тему», — сказал Мерен.

Он подчеркнул, что завершение строительства газопровода крайне необходимо Германии.

«Мы понимаем, что наша добыча в Европе снижается, нам все в больших объемах необходим импорт газа, иначе мы столкнемся с дефицитом поставок», — добавил он.

Политическое значение «Северного потока — 2» © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

В январе Датское энергетическое агентство сообщало, что Nord Stream 2 AG планирует строить газопровод «Северный поток — 2» в водах Дании с 25 января до конца мая, после чего продолжить укладку труб в немецких водах.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

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В водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров — в водах Германии.

С датскими властями согласована возможность укладки при помощи «Фортуны» с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.