Ранее компания-участник «Северного потока 2» Wintershall Dea сообщила, что прекращает финансирование проекта из-за угрозы американских санкций.
«Начну с санкций. Поддержка проекта не является предметом санкций со стороны администрации США. Что касается будущих санкций, то я не буду спекулировать на эту тему», — сказал Мерен.
Он подчеркнул, что завершение строительства газопровода крайне необходимо Германии.
«Мы понимаем, что наша добыча в Европе снижается, нам все в больших объемах необходим импорт газа, иначе мы столкнемся с дефицитом поставок», — добавил он.
12 февраля строительство «Северного потока — 2» было приостановлено из-за штормовой погоды.
В январе Датское энергетическое агентство сообщало, что Nord Stream 2 AG планирует строить газопровод «Северный поток — 2» в водах Дании с 25 января до конца мая, после чего продолжить укладку труб в немецких водах.
«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Против «Северного потока — 2» активно выступают США, которые хотят продавать в ЕС свой сжиженный природный газ, не выдерживающий честной конкуренции с российским. Против проекта также выступают сателлиты США, в частности страны Прибалтики и Украина.
В водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров — в водах Германии.
С датскими властями согласована возможность укладки при помощи «Фортуны» с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.