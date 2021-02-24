Ранее на Украину прибыла первая партия вакцины против коронавируса. Это 500 тысяч доз вакцины CoviShield, которую президент Владимир Зеленский назвал «одной из лучших». При этом британская компания Crown Agents, выступившая посредником в вопросе закупки препарата, отказалась назвать стоимость препарата.
«Если это заплатили за обещанные 12 миллионов доз, то выходит 135 грн или $4,8 за одну дозу. Бельгийцам в прошлом году AstraZeneca обошлась в 1,8 евро за дозу. Шось разрыв великоват, как для росказней о том, что бедным странам будут делать скидку…», — написал Николов.
В среду, 24 февраля, стало известно, что прививку от коронавируса получил первый украинец — врач-реаниматолог из Черкасс.