Министерство здравоохранения Украины заплатило 1,6 млрд гривен за 12 млн доз вакцины CoviShield, произведенной по лицензии AstraZeneca – таким образом одна доза обошлась в 135 грн ($4,8). Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист издания «Наши Гроши» Юрий Николов

Crown Agents отказалась назвать цену доставленной на Украину вакцины © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк Владимир Зеленский назвал «одной из лучших». При этом британская компания Crown Agents, выступившая посредником в вопросе закупки препарата, отказалась назвать стоимость препарата.

«Если это заплатили за обещанные 12 миллионов доз, то выходит 135 грн или $4,8 за одну дозу. Бельгийцам в прошлом году AstraZeneca обошлась в 1,8 евро за дозу. Шось разрыв великоват, как для росказней о том, что бедным странам будут делать скидку…», — написал Николов.

В среду, 24 февраля, стало известно, что прививку от коронавируса получил первый украинец — врач-реаниматолог из Черкасс.